Cuisine : les astuces pour des soupes originales pour réveiller les papilles

Vos enfants ou petits enfants en ont soupé de vos soupes. Pourtant, il n'y a rien de tel pour faire le plein de vitamines et pour se réchauffer en hiver. Alors, comment révolutionner vos potages et réveiller les papilles de toute la famille ?

"On peut faire des soupes épicées. On peut évidemment mettre plein d'épices dedans, que ce soit du clou de girofle, de la cannelle, du piment, du paprika, du cumin, de la coriandre, de la moutarde, du curry, on peut mettre de tout", démarre Angèle Ferreux-Maeght, cheffe de La Guinguette d'Angèle et naturopathe, sans oublier "les herbes fraîches, des noix, un petit filet d'huile au dernier moment".

Comme légumes, vous pouvez miser sur "les légumes oubliés", comme "les panais, les cardons, les fèves", décrit la cheffe. Découvrez aussi le cerfeuil tubéreux qui ressemble aux panais en un peu plus petit", confie Angèle Ferreux-Maeght. Profitez aussi de la saison pour acheter de la courge bleue, des carottes violettes, du chou kale et du rutabaga.

Comment bien préparer les légumes ?

"L'idéal, c'est d'adapter la coupe selon ce qu'on va mettre dans sa cocotte. Donc, par exemple, si on met panais, pommes de terre, navets, carottes, on va les couper à peu près de la même taille. Après, peu importe la taille, ça dépendra du temps de cuisson. En revanche, si on met des épinards, du chou kale, des feuilles vertes, on les ajoutera plus tard avant de mixer", révèle Angèle Ferreux-Maeght.

Si vous avez envie de faire les légumes à la poêle avant de préparer votre soupe, la cheffe recommande plutôt de "faire d'abord légèrement griller les échalotes ou les oignons ou l'ail et ensuite ajouter les légumes. Comme ça, cela va donner un meilleur goût. Et ce n'est qu'ensuite qu'on ajoutera les légumes cuits, puis le bouillon".

Au moment où vous mixez vos légumes, vous pouvez ajouter des échalotes crues, du gingembre cru, des herbes fraîches, toujours pour donner plus de saveur à votre préparation.

Comment faire une soupe si je n'ai pas de mixeur ?

Aucun problème si vous n'avez pas de mixeur pour vous concocter une bonne soupe, comme l'explique Angèle Ferreux-Maeght : "Il y a plein de soupes qui sont faites sans mixeur un peu partout dans le monde. Le minestrone, la soupe au pistou, la soupe à l'oignon, la soupe au lard et au chou, le porche, la bouillabaisse." Plus encore, en gardant les morceaux de légumes, "ça va permettre de faire baisser un peu la glycémie parce qu'on va garder les fibres".

La recette de la soupe au potiron coco zest de citron vert

Lavez, videz et coupez votre potimarron en cubes. Ajoutez-les à la cocotte, laissez le tout bien dorer, puis ajouter 200ml de bouillon. Laissez mijoter à feu doux, versez 250ml de crème de coco. Quand les potirons sont bien fondants, mixez, puis dressez dans des bols. Zestez un peu de citron vert dessus, puis parsemez d un mélange de graines et d'herbes ( courges, sésame, amandes effilées, romarin).