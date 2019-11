publié le 07/11/2019 à 08:50

Certains aliments ne sont problématiques en rien et sont avantageux en tout. Dès lors, pourquoi s'en priver. On appelle ça les super aliments ou encore les "alicaments", contraction d’aliment et de médicament.

Je n’irais pas jusqu’à dire que ces aliments vous soignent mais disons qu’ils ont la réputation d’éloigner la maladie quand elle vient roder du côté de chez vous. C'est le cas de la cannelle. En infusion, en poudre ou en bâtonnet, la cannelle vous fera toujours du bien.

En cette période de l’année où les températures ont tendance à diminuer, figurez-vous qu’elle tombe à pic parce qu’elle est à la fois antivirale, antiseptique, expectorante et décongestionnante.

Un "alicament" aux nombreuses qualités

Concrètement, ça veut dire qu’elle désinfecte, qu’elle tue les virus, qu’elle dégage les bronches et qu’elle favorise la vasoconstriction. La cannelle reste donc une bonne alliée contre la bronchite ou le rhume même si cela ne doit pas vous conduire à ignorer les gestes habituels de prévention, notamment contre le rhume qui est si contagieux. Je pense notamment au lavage des mains.

Autre avantage de la cannelle : elle aide à lutter contre la fatigue. En prendre, c’est avoir l’assurance d’être stimulé sur le plan cardiaque, de booster momentanément sa mémoire et d’avoir une meilleure concentration.

La cannelle a également des atouts purement nutritifs. Elle contient du fer, du magnésium et des fibres, tout cela constituant un excellent cocktail pour le transit intestinal. Si vous avez des douleurs abdominales, franchement, vous pouvez y aller parce que la cannelle est carminative.

Quand on collectionne les gaz intestinaux, la cannelle peut être d’un grand secours pour s’en débarrasser et mettre fin au concert. J’ajoute qu’elle a un effet coupe faim, qui fonctionnera d’autant mieux que vous aurez envie de sucré. Et qu’elle permet de lutter contre le vieillissement des cellules car elle est pleine d’antioxydants.

Un accélérateur de mémoire

L’une des qualités les plus étonnantes de la cannelle, c'est son impact sur la mémoire. Des chercheurs américains ont eu l’idée de placer des souris dans un labyrinthe à la sortie duquel se trouvait de la nourriture. Une première étape a permis de déterminer deux groupes : le groupe des souris rapides et le groupe des souris lentes.



Pour la seconde étape de l’expérience, il a fallu attendre un mois, un mois durant lequel les chercheurs ont gavé les souris les plus lentes de cannelle. Le résultat, vous l’avez compris, c’est que les souris lentes dopées à la cannelle se sont montrées aussi rapide que les souris rapides privées de cannelle.



Je vous passe les détails mais sachez que l’analyse des cellules du cerveau de Mickey et Minnie a montré que la mémoire des souris avait été boostée par la cannelle. Ce type d’expérience, vous vous en doutez, intéresse tous les chercheurs qui bossent sur la maladie d’Alzheimer.