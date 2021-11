Les astuces de Cyril Lignac pour un bon aïoli et des légumes cuits à la perfection

Tony vit à Bron et aimerait réaliser un aïoli. Il a besoin de l'aide de Cyril Lignac, "notamment pour la cuisson des légumes".

"Un bon aïoli, c'est de l'ail écrasé. On monte une mayonnaise avec du jaune d'œuf, sauf qu'au lieu de mettre de l'huile d'arachide ou de pépins de raisin, on monte à l'huile d'olive pour avoir plus de goût", explique Cyril Lignac.

Ensuite, pour cuire les légumes, on commence toujours par les pommes de terre. On les épluche et on les coupe grossièrement, puis on les fait cuire 20 minutes. Ajoutez les carottes pour 10 minutes de cuisson, les haricots verts et les sommités de chou-fleur. "Ainsi on a notre bouillon avec tous les légumes à l'intérieur", poursuit le chef. Bien entendu si on veut faire un artichaut, on le cuit à part tout doucement pendant 1h30.

Après, on met dans notre plat tous nos légumes, on dépose du cabillaud ou de la morue qu'on a cuit dans le bouillon, une belle cuillère d'aïoli, "et si on veut en faire un plat complet, on ajoute des œufs durs au milieu du plat", conclut Cyril Lignac.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.