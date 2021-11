Alimentation : que manger pour éviter les ballonnements et le ventre gonflé ?

Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne-nutritionniste dévoile une idée de menu type pour éviter les ballonnements dans Nous Voilà Bien !



Au petit-déjeuner, Solveig Darrigo-Dartinet recommande de boire un thé ou une infusion, puis une boisson aux amandes aux flocons de quinoa et sarrasin et des dés de kiwi mûr.

Au déjeuner, misez sur du pomélo en entrée, puis dégustez un wok de crevettes au curry avec des petits légumes (carottes, pousses de soja…) et des nouilles de riz. En dessert, prenez un yaourt au bifidus et des germes de blé en paillettes.

Pour le dîner, Solveig Darrigo-Dartinet préconise de se régaler avec des galettes de sarrasin aux œufs, champignons et comté avec une salade de jeunes pousses (mesclun). En dessert, prenez une compote pomme-mangue-orange aux épices dont la diététicienne-nutritionniste explique la recette. "Une recette idéale en fin de repas, pour bien digérer les fibres des fruits. Cette compote sans sucre ajouté a l’avantage d’être vitaminée. Il suffit d’ajouter du jus d’orange en fin de cuisson, et le tour est joué !", explique-t-elle.

La recette de la compote pomme-mangue-orange aux épices

Pour 4 personnes, il vous faudra 3 grosses pommes à cuire (Reinette, Canada grise), 1 mangue (ou 5 tranches surgelées), 1 bâton de cannelle, une demie-gousse de vanille (ou une demi-cuillère à café de vanille en poudre) et 1 orange à jus.

Pelez et épépinez les pommes, puis coupez-les en morceaux de 1 cm de côté environ. Déposez-les dans une casserole. Pelez la mangue et coupez-la en lamelles en tournant autour du noyau central.

Ajoutez la mangue dans la casserole avec quelques cuillerées à soupe d’eau ainsi que la cannelle et la gousse de vanille grattée et ses graines. Mélangez et faites cuire avec le couvercle 10 minutes à feu doux.

Pressez l’orange et versez son jus en fin de cuisson dans la compote. Laissez tiédir hors du feu, enlevez la cannelle et la gousse de vanille, puis mixez (ou pas). Servez tiède ou frais