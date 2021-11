Paul qui réside à Bobigny aimerait les conseils de Cyril Lignac pour ne pas rater un saumon à la poêle.

"Ce qu'il faut rappeler c'est qu'il faut sortir la viande ou le poisson du frigo avant de la cuire", explique le chef, "au minium 15 minutes" pour que cela soit à bonne température. Il y a ensuite deux écoles, soit on laisse le saumon avec la peau et on le cuit à l'unilatéral donc on ne met pas le feu trop fort. Ou, si on est un peu plus pressé, on met de l'huile d'olive et on cuit d'un côté et de l'autre le saumon au four à 180 degrés pendant 5 minutes.

Cyril Lignac révèle son secret de cuisson du saumon au four. Après avoir marqué le poisson à la poêle, il ajoute de l'eau dans un petit plat, des citrons coupés, le saumon et il le cuit au four "comme si c'était un peu au bain-marie". Vous pouvez aussi faire une sauce au lait de coco, curry et citron vert avant d'enfourner votre saumon.

