Les astuces de Cyril Lignac pour une soupe au potimarron onctueuse et parfumée

Galatée qui vit à Saint-Denis voudrait la recette "d'une jolie soupe d'automne".

"C'est bien parce que l'automne c'est la transition entre l'été et l'hiver, j'ai essayé d'être un peu intelligent dans cette matinale et du coup j'ai pris du potimarron", démarre Cyril Lignac en rigolant.

Coupez le potimarron en morceaux et assaisonnez-le avec du sel, du poivre, du cumin. Faites-le revenir dans du beurre, on peut ajouter des oignons, du bouillon de légumes ou de poule ou "de l'eau", souligne Cyril Lignac. On laisse cuire 15-20 bonnes minutes. On mixe et on ajoute 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse ou liquide. On verse la soupe dans un grand saladier, on ajoute des petits morceaux de châtaignes.

Vous pouvez aussi ajouter des cèpes, des petits champignons de Paris, des croûtons. Vous pouvez aussi ajouter des pignons de pin ou des amandes effilées sur cette soupe onctueuse et parfumée.