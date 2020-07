publié le 06/07/2020 à 15:17

Vous entendez les cigales ? Vous sentez ce doux parfum de lavande ? Aujourd'hui on part direction La Provence ! RTL vous régale revient pour une quatrième saison, et cette année, l'équipe a décidé de vous emmener en balades culinaires et gourmandes partout en France. Au menu du jour, on déguste toutes les spécialités de cette région. Vous saurez tout de l'histoire de la bouillabaisse, cette soupe de poisson dont le nom dans la langue du Mistral signifie "quand ça boue tu baisses".

On vous dévoile également la "charte de la bouillabaisse" en vigueur dans les restaurateurs marseillais, avec tous les secrets pour la réussir. On vous fait découvrir les pieds-paquets, une recette de grand-mère emblématique de Provence.

On donne également la parole à notre ambassadrice du jour : la petite-fille de Paul Ricard, fondateur du pastis. Luana Belmondo nous prépare sa recette d'une pissaladière délicieuse et économique.

L'évidence : la bouillabaisse

Quand on pense à la Provence, un plat s'impose : la bouillabaisse. Traditionnellement, après le tri de la pêche, les plus belles pièces étaient destinées à la vente et tous les poissons qui ne trouvaient pas preneur étaient plongés dans un court-bouillon et devenaient ainsi une soupe roborative et nourrissante pour la famille.



Jusqu’au XIXème siècle, la soupe de poissons était la bouillabaisse et réciproquement. La bouillabaisse est née véritablement dans un restaurant parisien, "Les Frères Provençaux".

De rudimentaire dans le restaurant touristique de bas niveau, la bouillabaisse peut devenir une œuvre d’art. Gérald Passédat, immense chef marseillais, disait que quand on mange une bouillabaisse, "on doit avoir le sentiment de goûter le fond de la mer dans tout ce qu’elle a de plus sublime".

Le choix de Luana : la pissaladière

Luana Belmonda nous présente sa recette de la pissaladière, ce plat sacré qui nous donne en avant-gout de vacances et de soleil.

Recette de la pissaladière à retrouver sur le site de Cuisine AZ

La surprise : les pieds-paquets et l’alouette sans tête

e chef du restaurant le Cigalon à la Treille dans le 11ème arrondissement de Marseille, nous présente deux produits phare : les pieds-paquets et l’alouette sans tête.



Son restaurant, qui existe depuis 1835, était la cantine de Marcel Pagnol. Il en a d’ailleurs fait un film Le Cigallon, sorti en 1935 et qui raconte l’histoire d’un propriétaire d'un restaurant dans un petit village de Provence.

L'ambassadrice : la petite-fille de Paul Ricard

Pascale Ricard, la petite fille de Paul Ricard nous raconte tous les secret de fabrication de ce célèbre pastis. Le Ricard est un pastis à base d'anis, de réglisse et d'herbes de Provence créé en 1932.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !