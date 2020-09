publié le 19/09/2020 à 09:00

Avec certaines cantines scolaires ou d’entreprise fermées et le fait que de nombreuses personnes doivent déjeuner à leur poste de travail, la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus complique parfois la pause déjeuner des personnes intolérantes au gluten. Voici des solutions faciles et rapides pour se régaler en toute sécurité.

Ces petits plats ont tous une présentation pratique, n’ont pas besoin d’attendre au frigo l’heure du repas et se réchauffent au micro-ondes ou 5 minutes au bain-marie dans un grand bol d’eau bouillante. Certains sont en sachet, d’autres en bocaux de verre pour encore plus de simplicité ; il suffit alors d’avoir juste une fourchette à portée de main.

Tous ces plats sont délicieux, bien pensés, fabriqués en France, avec de la viande française. Ils sont également souvent sans lactose. Certains même sont compatibles avec les régimes végétarien ou vegan.

Les plats en sachet :

Les petits plats en sachets, par la souplesse de l’emballage, sont souvent à base de céréales. Chez "Ma Vie sans gluten", grand spécialiste de produits sans gluten, on trouve un grand choix. Voici un petit aperçu.

Commençons par un plat complet de "lentilles cuisinées soja et duo de céréales bio" qui peut se déguster froid ou chaud selon la météo. Très riche en protéine, ce plat peut s'accompagner de légumes ou d'une petite salade.

La soupe-repas "carottes-panais-sorgho" est divinement parfumée avec du cumin et d'autres douces épices. Riche en protéines et en fibres, elle peut s'accompagner de quelques tartines croquantes et d'un morceau de fromage.

Les enfants, parfois plus difficiles à satisfaire avec les céréales, trouveront leur bonheur avec la "soupe minestrone", les petites pâtes étoiles sans gluten étant toujours un succès assuré auprès des petits comme des grands gourmands.

Pour finir, le plat gourmand de "gnocchi sauce napolitaine", avec des petits morceaux de tomates fraîches. Tous ces repas sont certifiés Afdiag (Association des intolérants aux gluten), bio et vegan. On les trouve en magasin bio et sur la boutique internet de la marque. Les prix vont de 2 à 3,30 euros.

Chez "Danival", marque incontournable de l’alimentation bio et du commerce équitable, il existe un nombreux choix de sachet repas. Dans la gamme "Néo popote", certifiée Afdiag, on trouve l’exotique "chili con carne-riz", avec du bœuf français, de superbes haricots rouges et des épices qui embaument.

Le plus classique "lentilles, petits légumes et lardons", également certifié Afdiag, ravira les amateurs de gastronomie française.

Les naturellement sans gluten, comme le "risotto champignon et parmesan", utilise du riz français de Camargue et des champignons de Paris. Le "risotto aux légumes du soleil" met à l’honneur les légumes du Sud-Ouest, avec de jolis morceaux de légumes bien visibles.



Les produits de la marque "Danival" se trouvent en magasin bio ou sur le site internet des magasins bio. Les prix sont autour de 3 à 4 euros.

Les petits plats en bocaux :

La marque "Les petits plats d’Arthur" est spécialisée dans les petits plats en bocaux de verre sans gluten et sans lactose, avec en thématique la gastronomie française. Le choix des plats est large et gourmand, du "canard aux pommes et au miel de châtaignier" à "l’écrasé de pomme de terre aux deux saumons", en passant par les "lasagnes de polenta végétariennes" jusqu’au "poulet fermier au champagne".



Avec ce système de bocaux en verre, les plats sont sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant et sans aucun additif. La conserve en verre permet une date limite d’utilisation optimale (DLUO) de 3 ans.



"Les petits plats d’Arthur" se trouvent sur la boutique internet de la marque et en boutique à Paris, Reims, Lyon et à Bruxelles. Les plats vont de 8,50 à 12,90 euros, les desserts sont à 7 euros.

