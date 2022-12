Noël 2022 : comment réduire les dépenses des menus tout en se régalant ?

Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs, dévoile les astuces pour réduire sa facture lors des courses pour le réveillon de Noël : "La première astuce, déjà, ça consiste à se fixer un montant maximum par convive. Et puis, n'hésitez pas non plus à demander à chaque convive en ces périodes de crise, pourquoi pas, d'apporter quelque chose, c'est aussi convivial".

Vous pouvez aussi prévoir moins de plats et réduire les quantités. "Par exemple, vous pouvez limiter les tranches de foie gras à 30 ou 40 grammes maxi au lieu de plutôt 50 grammes. Et vous mettez une petite salade à côté", illustre Patricia Chairopoulos dans Nous Voilà Bien !

"On peut aussi acheter les produits non-périssables, comme les conserves, quelques semaines avant les fêtes, parce qu'en général, ça flambe juste avant les fêtes. Et puis aussi les aliments frais, comme les noix de Saint-Jacques, que vous pouvez congeler, donc vous pouvez les acheter presque maintenant", ajoute-t-elle. Vous pouvez aussi acheter désormais les volailles aux producteurs puis les congeler ensuite.

Les bonnes alternatives qui coûtent moins chères

"Pour le foie gras cru, il faut compter en gros 50 à 80 centimes d'euros de plus par tranche de 40 grammes", note Patricia Chairopoulos dans Nous Voilà Bien ! Pour le remplacer, vous pouvez, par exemple, acheter "des blocs de foie gras avec des morceaux, c'est aussi très bon. Ou alors on peut aussi changer avec une terrine de poisson ou de gibier, surtout si on ne cautionne pas le gavage. D'autres solutions existent".

Le saumon fumé, selon l'estimation de 60 millions de consommateurs, a augmenté entre 10 et 25 centimes d'euros de plus par tranches. Vous pouvez le remplacer par de la truite fumée. "On a fait une dégustation à l'aveugle. Certains dégustateurs ne voyaient pas la différence entre un saumon fumé d'une truite fumée", révèle Patricia Chairopoulos.

Plutôt que du caviar, vous pouvez acheter "des œufs de poisson différents comme la truite, le saumon, lompe, hareng, ce qui permet de faire une belle assiette colorée en apéritif. Alors évidemment, ça n'a pas le goût du caviar, mais c'est assez sympa aussi", note Patricia Chairopoulos.

Pour les amateurs de truffes fraîches du Périgord (1.500 euros le kilo), vous pouvez vous tourner vers "les brisures de truffes qui sont moins chères ou alors des cèpes et des morilles séchés pour faire des sauces sympas".

Quid du champagne ?

Comme alternative au champagne, il y a le crémant d'Alsace. "Il y a notamment celui de Chez Nicolas qui s'en sort bien ou encore le crémant Wolfberger qui sont très bons et sont au moins deux, trois fois moins chers que le champagne", décrit la journaliste.



"En dessous de 20 euros, il est quand même compliqué de trouver un bon champagne à part quelques exceptions. Donc c'est vrai que les meilleurs qu'on a trouvés tournent plutôt autour de 25 euros et ce sont des champagnes que l'on trouve en grandes surfaces", poursuit-elle.



Selon l'enquête de 60 millions de consommateurs, Patricia Chairopoulos recommande le champagne Heidsieck & Co Monopole, 24 euros chez Carrefour ou encore l'exception, le champagne Veuve Emile Grande Réserve, qui se vend à peu près à 18 euros la bouteille.

