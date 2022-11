Noël 2022 : tablette, ordinateur, smartphone...Quels sont les modèles à offrir ?

L'INTÉGRALE - Quelles sont les marques de smartphones, de tablettes, et d'ordinateurs portables les plus fiables du marché ?

Les tablettes, les smartphones, les ordinateurs portables et les casques audio sont des cadeaux toujours très appréciés à Noël. Mais avec l'inflation galopante, choisir un appareil de qualité est primordial.

Les marques les plus fiables de smartphones qui ressortent du panel de 60 millions de consommateurs sont "Apple, Xiaomi, Samsung et Huawei pour des indices de fiabilité assez élevés et dans un mouchoir de poche puisqu'ils sont compris entre 96 % pour Sony et 93% pour Apple", précise Hervé Cabibbo, journaliste à 60 millions de consommateurs, dans Nous Voilà Bien !

"Les smartphones les plus chers sont les plus fiables, en l'occurrence, achetés plus de 700 euros. Ensuite, quand une panne survient, c'est dans 40 % des cas lors de la première année d'utilisation. Enfin, bonne nouvelle quand même, le taux de fiabilité moyen des smartphones est passé de 89,7 % en 2008 à 94,1 % en 2013, ce qui confirme que ce sont des appareils de plus en plus fiables", poursuit-il.

"Les indices de fiabilité des quatre marques que nous avons retenues dans la catégorie smartphone sont élevés, tout comme leur indice de satisfaction. Xiaomi et Apple se partagent la première marche du podium avec une note de 8,3 sur 10, juste devant Samsung", détaille le journaliste de 60 millions de consommateurs.

Qu'en est-il des marques de tablettes ?

"Je voudrais qu'on parle des tablettes désormais. Est-ce qu'il vaut mieux s'acheter un iPad de chez Apple ou un Galaxy Tab de chez Samsung ? Est-ce qu'il y a une différence de prix ?", demande Flavie Flament. "C'est difficile de répondre à cette question. Oui, il y a une différence de prix, celle d'Apple est un petit peu plus chère (...) les deux tablettes affichent le meilleur taux de fiabilité (...) il faudrait aussi regarder l'indice de réparabilité pour voir laquelle est plus facilement réparable mais il n'est pas encore appliqué aux tablettes", répond Hervé Cabibbo.

Si vous avez envie d'acheter un ordinateur portable, en moyenne la durée de vie de cet appareil est de six ans "si l'on compile les réponses de nos lecteurs dans notre étude sur la fiabilité, la satisfaction", met en avant le journaliste de 60 millions de consommateurs. 6 marques d'ordinateurs portables ressortent du classement du magazine : Acer, Lenovo, HP, Asus et Del, "et c'est Acer qui est devant tous les autres avec un taux de fiabilité de 89 %, loin devant Dell qui lui est dernier avec un taux de fiabilité de 78%".

