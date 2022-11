Noël 2022 : quels sont les jouets éco-responsables à mettre sous le sapin ?

C'est bientôt le début des courses de Noël. "Ça coûte plus cher d'acheter à la dernière minute, même si c'est rassurant de se dire que cette année, on a un samedi en plus pour finaliser nos achats", estime Armelle Lévy, journaliste conso à RTL dans Nous Voilà Bien!

"En fait, les marchands de jouets et les grandes surfaces négocient les prix pour leurs catalogues, généralement jusqu'au 5 décembre. Après, les prix ne sont plus garantis et la rareté fait grimper les prix. Par exemple, l'an dernier, le prix de la Barbie tresse magique a augmenté de 30% à l'approche de Noël par rapport à son prix sur les catalogues", poursuit Armelle Lévy. Le meilleur moment pour acheter les cadeaux de Noël, "c'est donc maintenant".

"D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire aux newsletters des différentes enseignes de jouets pour avoir connaissance des promos en ligne", conseille Armelle Lévy. Les jouets, comme les poupons, les jeux de construction, les petites voitures, "représentent 83% des ventes" et les jeux de société "17% des ventes".

Lego et Playmobil se mettent au vert

"Est-ce que les jouets deviennent un peu plus écolos ?", demande Flavie Flament dans Nous Voilà Bien ! "De plus en plus, mais c'est encore compliqué parce qu'ils sont souvent fabriqués en Chine. Et à l'origine, ils emballaient beaucoup pour ne pas casser des jeux durant le transport. En Europe, aujourd'hui, il y a quand même un gros effort qui est fait sur les emballages", précise Armelle Lévy.

Par exemple, la marque Lego, numéro 1 des jeux en France, remplace "progressivement" les sachets en plastique où se trouvent les petites briques par "des petits sachets en papier et certaines briques sont maintenant en plastique recyclé". Quant à Playmobil, ils viennent de sortir une gamme Wiltopia autour de la nature, dans la jungle amazonienne. "Les petits animaux sont fabriqués à partir de plastique recyclé. Ce sont en fait d'anciens réfrigérateurs recyclés", révèle Armelle Lévy.

Il existe aussi des jeux pour limiter la production de déchets comme "Bioviva, un fabricant français qui défend par ses valeurs la biodiversité. La boîte sert de plateau de jeu" et "Haba, un fabricant allemand. Quand vous perdez une pièce de jeu, il suffit de la recommander comme une pièce détachée plutôt que de jeter le jeu", poursuit la journaliste conso de RTL.

"Le gaspillage des jeux est estimé à 100.000 tonnes de déchets par an", conclut Armelle Lévy.

