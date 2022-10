Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser un saumon caramélisé au miso

Au menu ce mercredi, un pavé de saumon laqué au miso blanc, accompagné de sa salade de pousses d'épinards. Voici les ingrédients et les étapes de cette recette très simple à réaliser.

Temps de préparation : 1h

Temps de cuisson : 2h20



Pour 4 personnes



Ingrédients

4 pavés de saumon Label rouge de 120g

4 poignées de pousses d’épinards

3 cuil. à soupe d’huile de sésame grillé

1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

Fleur de sel et poivre du moulin



Pour la sauce miso

125 g de miso blanc

30 g de sucre en poudre

4 cl de vin blanc

Les étapes de la recette

Préparez le miso. Dans un faitout, versez le vin blanc et faites-le flamber. Ajoutez le miso, baissez le feu et laissez réduire sans attacher. Ajoutez enfin le sucre en 3 fois et laissez cuire sans trop réduire environ 10 minutes.

Déposez les morceaux de poisson sur un plat et nappez de miso, laissez mariner 48h idéalement, puis mettez au four à 180°C pendant 15 minutes ou sous le grill à 220°C pendant 10 minutes. Au terme de ce temps, retirez à la pince les arêtes. Faites

caraméliser si cela manque de coloration.

Dans les assiettes creuses, déposez les morceaux de saumon. Dans un saladier, mélangez les pousses d’épinards avec l’huile de sésame et le vinaigre. Assaisonnez de sel et de poivre.

