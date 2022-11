Noël 2022 : pourquoi le foie gras sera-t-il plus cher au kilo ?

Cette année, les courses pour le repas de Noël vont coûter plus cher. Plusieurs produits sont concernés par la hausse des prix, parmi lesquels le foie gras, l'un des incontournables des fêtes de fin d'année.

Selon le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, l'année 2022 a été "historiquement dramatique" pour la production. La grippe aviaire a fait des ravages dans les élevages. Au total, 3,5 millions de canards ont été abattus dans le Sud-Ouest et dans la Loire, là où sont élevés les reproducteurs, décimés à 90%. Résultat : un tiers de production en moins au niveau national et la moitié d'une année normale, même pour les Label Rouge.

Pour contenter tous les amateurs de cette spécialité culinaire, la filière a trouvé une astuce : diminuer les conditionnements. Ainsi, les gros blocs de 300 grammes n'en feront plus que 200. Un changement qui va permettre de compenser le manque de marchandise. Il sera en revanche très difficile de trouver des foies crus pour faire sa terrine à la maison : les industriels ont acheté toute la marchandise.

Du côté des prix, il va falloir compter environ quatre euros de plus pour acheter ce bloc de 200 grammes, soit 80 centimes d'euros de plus par personne. Pour être sûr de mettre du foie gras sur sa table à Noël et de le payer au meilleur prix, il est alors recommandé de l'acheter dès maintenant et ne pas attendre dix jours avant les fêtes.

