Budget : comment faire des économies en évitant les dépenses "invisibles" ?

"Si on faisait un petit peu le tri dans nos dépenses inutiles, peut-être qu'on s'y retrouverait", assure Flavie Flament en présentant le nouveau numéro de 60 millions de consommateurs, intitulé Retrouver du pouvoir d'achat.

En faisant un grand ménage sur son compte," vous pouvez économiser plusieurs dizaines d'euros chaque mois", explique Sophie Coisne, journaliste à 60 millions de consommateurs, dans Nous Voilà Bien !

"Tout dépend du profil, mais je dirais aussi que les choses sont faites pour nous endormir un peu. Vous voyez ce que je veux dire, à partir du moment où on a contracté un petit truc par ci, un petit contrat par là, on l'oublie. J'ai vraiment l'impression que ce sont des dépenses qui s'inscrivent finalement dans notre société un peu du zapping", analyse Flavie Flament.

"Tout à fait, On s'endort complètement dessus, on les oublie et c'est débité de notre compte quand même tous les mois. Et quand on finit par remettre son nez dans l'assurance, dans le contrat d'assurance ou le contrat bancaire, on se rend compte qu'il y a plein de services qu'on est en train de payer et qui ne nous sont plus du tout utiles", renchérit Sophie Coisne. "Et puis évidemment, on ne nous prévient pas", ajoute Flavie Flament.

Les astuces pour réduire le coût des assurances

"Une assurance auto coûte entre 700 et 800 euros par an en moyenne, l'assurance habitation entre 200 et 300 euros. Elle est plus chère à Paris qu'en province et elle a pris surtout 33 % de 2010 à 2020", précise Sophie Coisne.

"Ce qui est plus intéressant (pour faire des économies, ndlr), c'est de réviser ses garanties d'assurance, surtout si on ne les utilise pas toutes, évidemment. Je vous donne un exemple : vous venez d'acheter un garage fermé. Votre voiture, elle ne va plus dormir dehors, donc le risque de vandalisme diminue et il y a une petite centaine d'euros à économiser par an sur cette diminution", illustre Sophie Coisne.

Avec la loi Hamon, il est possible de renégocier à tout moment, sans motif, sans frais ces contrats d'assurance auto, moto et habitation "une fois à partir du moment où la date anniversaire de la première année est dépassée", rappelle-t-elle. Vous pouvez résilier votre assurance "avec un simple courrier, vous n'avez pas besoin de motif et il n'y aura pas de frais surtout".

Et celles pour éviter les dépenses inutiles dans ses frais bancaires

La première chose à faire pour réduire les dépenses inutiles de frais bancaires, c'est qu'on peut se demander, si on a une carte haut de gamme, la fameuse carte gold, si on en a toujours besoin. "Par exemple si on ne fait plus beaucoup de voyages à l'étranger ou qu'on n'a pas besoin d'une forte assurance lorsqu'on fait des achats, on peut réduire la voilure au niveau des centres de gamme, au niveau de sa carte bancaire", détaille Sophie Coisne.



On peut également se passer de ce qu'on appelle l'assurance des moyens de paiement. C'est elle qui couvre contre l'utilisation frauduleuse de votre carte bancaire ou de votre chéquier. "En fait, depuis 2009, la loi oblige la banque à rembourser en cas de fraude liée à votre carte bleue ou à votre chéquier. Même si vous n'avez pas pris cette assurance, alors là l'économie, elle, sera d'environ 3 euros par mois", complète la journaliste de 60 millions de consommateurs.



Sophie Coisne reconnaît aussi qu'il est "judicieux" de changer de banque pour faire des économies et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. "Et il ne faut pas hésiter non plus à prendre une deuxième banque sans quitter sa première, par exemple. On sait désormais que les banques en ligne peuvent être intéressantes pour gérer son compte courant. Elles sont souvent moins chères, elles ont moins de frais que les banques classiques", conclut-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info