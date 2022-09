Cyril Lignac explique comment réaliser une délicieuse fricassée de cèpes

La saison des champignons s'annonce bonne selon notre chef. "Il a fait beau et là il pleut", observe Cyril Lignac. En effet, la pluie favorise la sortie des champignons comme les cèpes. "Je suis triste de rentrer de vacances mais je suis toujours joyeux parce qu'en septembre on a les cèpes", poursuit le chef. Il nous explique ainsi comment faire une savoureuse fricassée de cèpes.

Pour réussir cette recette, suivez ces indications :

- Prendre les cèpes et racler la terre.

- Séparer la tête de la queue.

- Disposer un petit bain d'eau avec du vinaigre blanc pour enlever les petits vers ou autre.

- Émincer le tout.

- Possibilité de garder les queues pour faire une sauce si vous avez beaucoup de têtes.

- Faire revenir les champignons avec un petit peu d'huile d'olive. Cela va donner "l'eau de végétation".

- Enlever les têtes de champignons avec une écumoire.

- Dans une autre poêle, faire chauffer une noisette de beurre et un trait d'huile de pépins de raisin pour pas que le beurre ne brûle.

- Mettre dans la poêle les champignons.

- Ajouter des échalotes et de l'ail.

- Faire mijoter.

- Terminer avec du persil frais quand c'est bien cuit.

Si vous avez assez de têtes de champignons pour la fricassée, vous pouvez garder les queues pour en faire une sauce. Pour cela, il suffit de :

- Cuire les queues de champignons.

- Mixer le tout et ajouter un peu de crème.

Les conseils du chef : Cyril Lignac préconise d'accompagner cette fricassée d'un œuf mollet, cuit 6 minutes, avec une sauce à base de queues de cèpes et quelques croutons. "Et le tour est joué", conclut le chef.

