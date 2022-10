Fruits de mer : comment choisir des coquilles Saint-Jacques bien fraîches ?

La saison pour pêcher les Saint-Jacques est extrêmement précise : elle débute du 3 octobre au 15 mai 2023. Cette période de pêche autorisée permet un repos biologique de la Saint-Jacques et surtout ne perturbe pas la saison de reproduction. Elles sont pêchées dans la Manche et au large de Saint-Brieuc. En Normandie, les pêcheurs ont obtenu des labels rouges et en Bretagne une IGP.

La pêche à la coquille Saint-Jacques est très réglementée, les bateaux sont limités en nombre et en taille, les jours, les horaires de pêche, les quotas et surtout la taille minimale du coquillage sont très surveillés. Tout est mis en ordre pour préserver la ressource de la coquille Saint-Jacques donc si vous en voyez au menu d’un restaurant en juillet, passez votre chemin, même si c’est un joli petit restaurant dans un joli petit port de pêche. On déguste la Saint-Jacques uniquement en saison !

Vous devez acheter vos coquilles Saint-Jacques vivantes et entières dans leurs coquilles. Veillez à ce qu’elles soient bien fermées et qu’elles sentent bon l’iode. Si jamais elles sont ouvertes, vérifiez qu’elles se referment dès que vous vous approchez, car les Saint-Jacques ont des yeux, elles en ont même 200 ! Évitez les noix trop blanches, qui sont gorgée d’eau, préférez celles de couleur nacrée qui est un signe de fraîcheur.



Pour la conservation, vous pouvez les mettre au frigo mais à consommer dans les 24-72h pas plus. Pour moi, la meilleure chose à faire c'est de les congeler.

