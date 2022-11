Noël 2022 : Barbie, Pat' Patrouille, Cluedo... Quels sont les jouets du moment ?

L'INTÉGRALE - Quels sont les jouets les plus tendance pour ce Noël 2022 ?

Les jouets, comme les poupons, les jeux de construction, les petites voitures, "représentent 83% des ventes" et les jeux de société "17% des ventes", explique Armelle Lévy, journaliste conso à RTL dans Nous Voilà Bien ! Et parmi les jeux coopératifs, qui permettent une nouvelle manière de jouer où tout le monde fait équipe pour résoudre un mystère, le Cluedo Trahison au manoir (33 euros) a le vent en poupe. "C'est un escape game où on doit trouver ensemble le meurtrier du docteur Lenoir", précise Armelle Lévy.

Les héros et héroïnes qui cartonnent cette année auprès des enfants sont les Pokémon avec "les cartes à collectionner (38 euros), les figurines, les peluches, les briques pour reconstruire tout leur univers", ajoute la journaliste conso de RTL.

"Le marché des jeux mangas en France avec aussi Dragon Ball, Bakugan, Naruto, est estimé à 270 millions d'euros. C'est un marché qui dépasse désormais les super-héros Marvel. Black Panther, Thor, Spider-Man marchent très fort aussi, leurs ventes ont bondi de 20% cette année, mais cela n'empêche le succès incroyable des mangas en France", révèle Armelle Lévy.

Pat Patrouille et Barbie fonctionnent toujours

Pour les jeunes enfants, en maternelle, vous pouvez choisir des jouets de la Pat' Patrouille. "Ce sont des chiens sauveteurs (...) ce qui plaît beaucoup sur la liste au Père Noël c'est le quartier général Pat Patrouille, le puzzle Pat' Patrouille et le Mille bornes Pat' Patrouille (33 euros)", détaille Armelle Lévy.

Barbie est toujours aussi populaire sous le sapin notamment avec son camping-car. "Aujourd'hui Barbie prend plusieurs formes, plusieurs couleurs de cheveux (...) par exemple, cette année on trouve une Barbie avec un appareil auditif, un Ken avec un vitiligo (maladie de l'épiderme, ndlr) pour coller à la réalité et désormais la maison de Barbie est équipée d'un ascenseur pour faire rentrer une Barbie en fauteuil roulant", ajoute Armelle Levy.

Il y a aussi la Barbie Cutie Reveal (25 euros) "vêtue en combi-pyjama toute douce et quand vous la passez sous l'eau un maquillage animal disparaît et apparaît".

Mention spéciale pour les Boîtes à histoires

Les boîtes à histoires rencontrent "un vrai succès" et "il s'en est vendues 805.000 l'an dernier et les ventes progressent encore". Ce sont des boîtes qui racontent des histoires aux enfants avant de s'endormir. "Elles permettent de développer leur vocabulaire et leur imaginaire", détaille Armelle Lévy.

La numéro 1 des ventes en France c'est Ma Fabrique à Histoire de Lunii (65 euros) fabriquée en France. "Les histoires sont variées, il y a celles pour aider les enfants à s'endormir, celles pour leur apprendre à compter, celles sur la vie des dinosaures (...) les enfants peuvent aussi modifier la fin de l'histoire", précise Armelle Lévy.

Et quels sont les jouets éco-responsables ?

La marque Lego, numéro 1 des jeux en France, remplace "progressivement" les sachets en plastique où se trouvent les petites briques par "des petits sachets en papier et certaines briques sont maintenant en plastique recyclé". Quant à Playmobil, ils viennent de sortir une gamme Wiltopia autour de la nature, dans la jungle amazonienne. "Les petits animaux sont fabriqués à partir de plastique recyclé. Ce sont en fait d'anciens réfrigérateurs recyclés", révèle Armelle Lévy.



Il existe aussi des jeux pour limiter la production de déchets comme "Bioviva, un fabricant français qui défend par ses valeurs la biodiversité. La boîte sert de plateau de jeu" et "Haba, un fabricant allemand. Quand vous perdez une pièce de jeu, il suffit de la recommander comme une pièce détachée plutôt que de jeter le jeu", poursuit la journaliste conso de RTL.

