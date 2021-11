Les astuces de Cyril Lignac pour une succulente terrine au cabillaud et aux légumes

Valérie vit dans les Yvelines et aimerait "une recette pour réaliser sa toute première terrine ce week-end" et "elle préfère les produits de la mer".

"Les terrines, c'est super. On n'y pense jamais. Quand on a des invités à la maison, ce qui est génial c'est qu'on peut tout préparer à l'avance, on le réchauffe et on le sert avec une sauce", explique Cyril Lignac. Pour cette recette, il vous faut 500g de poisson blanc type cabillaud, merlan et 500g de noix de Saint-Jacques. Dans une marmite d'eau avec du thym et du laurier, pochez le poisson et les Saint-Jacques.

Ensuite, battez 6 œufs en omelette avec du curry, un peu de concentré de tomates "pour colorer un peu" et des légumes (carottes, brocolis, oignons caramélisés) que vous avez faits en brunoises. Mélangez le tout. Faites cuire dans de l'eau bouillante salée des feuilles de chou vert puis rafraichissez-le dans de l'eau glacée et tapissez la terrine.

Versez la préparation dans le plat et faites cuire à 190 degrés dans un bain-marie au four pendant 25 minutes. Refroidissez le plat puis démoulez-le quand il est tiède. Coupez des tranches de la terrine que vous disposez sur une petite plaque de papier sulfurisé avec de l'huile d'olive, et faites chauffer à 100 degrés. Accompagnez cette terrine d'une sauce au beurre blanc et régalez-vous.

