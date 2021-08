Passe sanitaire : la liste complète des lieux où il faut le présenter

Une supportrice montre son passe sanitaire avant le match entre le Stade Rennais et le RC Lens à Rennes, le 8 août 2021.

Sous forme de certificat de vaccination complète, d'attestation de rémission de la Covid-19 ou de test de moins de 72 heures, le passe sanitaire devra désormais être présenté dans un certain nombre de lieux recevant du public à partir de ce lundi 9 août. Malgré les nombreuses contestations, les Français doivent désormais vivre avec ce QR code à scanner avant toutes sortes d'activités.

Le passe sanitaire est déjà en vigueur depuis le 21 juillet déjà dans les lieux de loisirs et culture accueillant plus de 50 personnes. Ainsi, les événements sportifs et culturels qui ont eu lieu ces dernières semaines étaient accessibles seulement pour les détenteurs de ce précieux sésame. Petit assouplissement annoncé ce week-end par Olivier Véran pour éviter une ruée vers les centres de dépistage : les autotests sont autorisés, uniquement "sous la supervision d’un professionnel de santé".

Les établissements recevant du public entrent dans une semaine de rodage, afin de trouver la bonne manière d'organiser les contrôles. Voici la liste des établissements concernés selon la liste publiée au Journal officiel.

Les lieux de culture

Les lieux de culture ont été les premiers à expérimenter le passe sanitaire. Ainsi, depuis le 21 juillet déjà, l'accès dans les cinémas, les théâtres, les foires, à la salle de sport, à la piscine, pour un concert, un match, discothèques ou dans les parcs d'attractions se font uniquement sur la présentation d'un passe sanitaire valide. La jauge minimum de 50 personnes n'est plus en vigueur.

Même chose pour les salons, expositions temporaires, fêtes foraines de plus de 30 stands ainsi que les bibliothèques et centres de documentation. Les bibliothèques universitaires et spécialisées ne sont pas concernées, précise le décret du Journal officiel.

Consommation

Tous les restaurants, bars et cafés sont concernés par l'application du passe sanitaire, en salle comme en terrasse. Les services de restauration dans les hôtels y compris ainsi que la restauration professionnelle ferroviaire et routière. La vente à emporter des plats préparés n'est pas concernée.

En ce qui concerne les centres commerciaux, les contrôles dans les établissements de plus de 20.000 mètres carrés, soit 350 établissements en France, se feront par arrêté préfectoral "lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient", est-il précisé dans le Journal Officiel. Il doit toutefois "garantir l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité".

Transports

En cette période de vacances, le passe sanitaire se révèlera aussi utile que son billet. Les voyageurs prenant l'avion, le TGV, les trains internationaux, les Intercités ou les autocars sont concernés. Seuls les trajets longue distance y seront soumis. Les transports en commun, allant du métro au RER en passant par les bus et tramways n'entrent pas dans les lieux où le passe sanitaire est obligatoire.

Santé

Dans tous les établissements de santé, sociaux, médico-sociaux et les établissements de santé des armées, devront contrôler les QR code de tous les visiteurs et patients n'étant pas en situation d'urgence. Les personnes ayant rendez-vous pour une consultation ou une opération devront faire de même. Même chose dans les maisons de retraite.



Le décret précise toutefois que le passe sanitaire ne sera pas demandé en situation d'urgence, le passe ne devant "en aucun cas être un frein pour accéder à des soins utiles et urgents", a précisé Olivier Véran.

Travail

Au travail, les salariés travaillant dans tous les lieux concernés par le passe sanitaire sont soumis à l'obtention obligatoire du passe. Ainsi, les salariés en CDI, CDD, intérim et agents publics ont jusqu'au 30 août pour présenter le sésame. Au-delà, le gouvernement prévoit d'aller jusqu'à la suspension du contrat de travail.



Dans le JDD, Elisabeth Borne précise même que les salariés suspendus ne pourront pas compter sur l'allocation-chômage. Cela pourrait même aller jusqu'à la rupture du contrat de travail dans certains cas extrêmes, prévient le gouvernement.

Lieux de culte et mariages

Enfin, les lieux de culte, initialement exemptés, suivront les mêmes règles que les autres, uniquement pour les manifestations culturelles comme un concert. Les visites et les venues de fidèles ne seront pas soumis à ces règles.



Pour les mariages, les cérémonies en maire ou dans les lieux de culte ne donnent pas lieu à la présentation d'un passe sanitaire. Le Journal Officiel précise en revanche que les lieux loué tels que les salles ou château devront le respecter.