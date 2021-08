Passe sanitaire dans les centres commerciaux : "Une mesure inéquitable", juge un représentant

Il s'agit de l'une des mesures validées par le Conseil constitutionnel, qui a rendu son avis concernant le projet de loi sanitaire. Le passe sanitaire va bel et bien être mis en place à l'entrée de certains centres commerciaux, sur décision des préfets. Gontran Thüring, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux, a estimé au micro de RTL Soir que "cette mesure est inéquitable".

"Les centres commerciaux sont toujours soumis à un protocole sanitaire très strict avec des mesures barrières, une jauge et le contrôle de la qualité de l'air et depuis le début de la crise. Aucun cluster n'a été constaté dans les centres commerciaux", a-t-il commencé par rappeler.

"On trouve cette mesure est inéquitable puisque les centres commerciaux ne sont pas traités comme les autres formes de commerce mais aussi entre les centres commerciaux eux-mêmes puisque ce sont les grands centres qui sont visés (par le passe sanitaire, ndlr) alors qu'ils sont les mieux équipés pour faire respecter les protocoles sanitaires", a vivement regretté Gontran Thüring.

Dans l'attente du décret d'application, le représentant des centres commerciaux estime que "si l'ensemble des départements étaient concernés, on note 350 centres sur 850 qui seraient concernés par cette mesure". Enfin, Gontran Thüring craint "un risque économique" car "un certain nombre de personnes, pour des raisons philosophiques ou pratiques, ne vont plus aller dans les centres commerciaux".