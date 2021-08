Passe sanitaire : comment être en règle dès ce lundi

L'extension du passe sanitaire entre officiellement en vigueur ce lundi 9 août pour entrer dans un restaurant ou dans un centre commercial par exemple. Trois documents peuvent être utilisés comme passe sanitaire.

D'abord un certificat de vaccination complète. C'est-à-dire qu'il s'est passé au moins sept jours depuis votre deuxième dose pour les vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Vous devrez toutefois attendre 28 jours après la piqûre, si vous avez reçu le vaccin unidose Janssen, pour être considéré comme immunisé. Un deuxième document est accepté, un test négatif, PCR ou antigénique de moins de 72 heures.

Enfin, si vous avez déjà été infecté par la Covid, vous pouvez présenter le résultat positif d'un ancien test datant de plus de 15 jours et de moins de 6 mois. Il atteste que vous avez bien été malade. Ce document, si vous ne l'avez plus, vous pouvez le récupérer sur le site sidep.gouv.fr.

Ces trois preuves sanitaires possèdent toutes un QR code. Vous pouvez donc les présenter en format papier ou bien les intégrer à l'application Tousanticovid. Elles seront scannées par le professionnel. Il verra juste la mention "valide" en vert ou "non valide" en rouge ainsi que vos noms, prénoms et date de naissance.