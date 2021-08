Info RTL - Passe sanitaire : Darmanin demande "une semaine de souplesse et de pédagogie" aux policiers

La mise en place dès lundi du passe sanitaire étendu sera accompagnée d’un renforcement des contrôles des forces de l’ordre. Ce n’est pas une surprise mais les détails ont été formalisés samedi dans un "télégramme" (instruction) adressé aux préfets par le ministre de l’intérieur et consulté par RTL.

Gérald Darmanin demande aux représentants de l’État de "mobiliser" les effectifs "en uniforme comme en civil" pour conduire des contrôles dans les lieux soumis à la présentation du passe. Priorité affichée : les "zones urbaines et touristiques" et "les lieux de rassemblement où les risques de contamination sont les plus importants".

Le télégramme de la place Beauvau appelle en outre policiers et gendarmes à appliquer les sanctions prévues par la loi du 5 août dernier en cas de manquements. Les PV ne devraient pourtant pas tomber dans l’immédiat : Gérald Darmanin demande en effet aux forces de l’ordre une "période de souplesse et de pédagogie d’une semaine". Mais le rodage annoncé la semaine dernière par le porte-parole du gouvernement a ses limites. L’intérieur précise que la tolérance s’appliquera "hors les cas de fraudes massive, volontaire, caractérisée".

Quelles sanctions ?

Pour rappel, les gestionnaires d’établissements, notamment restaurants bars, centre commerciaux et transports, encourent une contravention de cinquième classe (200 euros forfaitaires) pour les manquements les moins graves, mais s’expose à une fermeture administrative de sept jours dans les situations de "refus manifeste et durable de mise en place du passe sanitaire".

Clients et usagers sont pour leur part passibles d’une contravention de quatrième classe (135 euros forfaitaires), qu’ils soient sans passe, en possession du passe de quelqu’un d’autre ou d’une contrefaçon. Mais à la troisième infraction constatée, patrons et clients seront renvoyés devant un tribunal avec peines de prison à la clef. Les nouvelles sanctions et leurs montants seront rappelées demain dans une circulaire adressé par le ministre de la Justice aux juridictions, c’est ce qu’a confirmé la chancellerie à RTL.

La place Beauvau rappelle en outre aux préfets la vigilance nécessaire quant aux arrivées de l’étranger. Dans son télégramme le ministère de l’intérieur demande que chaque quarantaine obligatoire imposée aux voyageurs non-vaccinés arrivant de zones à risque soit désormais contrôlée "au moins une fois pendant la période de dix jours", les contrôles étaient jusqu’ici aléatoires.