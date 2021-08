Manifestations anti-passe sanitaire : enquête ouverte à Metz pour une pancarte antisémite

Le parquet de Metz ouvre une enquête après qu'une pancarte antisémite dans une manifestation anti-passe sanitaire a été brandie. Dessus, on pouvait y lire les noms de plusieurs hommes politiques et hommes d’affaires dont certains sont juifs, suivi d’un slogan : "Mais qui ?". Une formule utilisée par un général à la retraite dans une interview et qui est devenue désormais le slogan des antisémites.

François Grosdidier, le maire de Metz, condamne fermement ses propos : "Je suis à la fois choqué et scandalisé mais pas surpris, cela fait des mois que l’on constate tous les refus de la société démocratique actuelle, de ses règles et de ses valeurs", déplore l'élu.

"Une société dans laquelle on retrouve les idées les plus farfelues et les plus complotistes, en même temps que les idéologies les plus radicales, donc c’est hélas, l'illustration d’un phénomène qui est très profond", conclut-il.