Faut-il avoir un passe sanitaire pour les lieux de culte ?

Obligatoire à partir du 21 juillet, le passe sanitaire sera incontournable pour les activités de la vie de tous les jours, et encore plus à partir du 1er août pour aller au restaurant, au bar, même en terrasse, ou pour les rassemblements d'une cinquantaine de personnes et plus, notamment les événements sportifs dans les stades. Pourtant, les lieux de cultes font office d'exception à la règle, ne nécessitant pas la possession de ce précieux sésame pour s'y rendre.

Au lendemain de l'allocution du président, le gouvernement a précisé que les lieux de culte ne seraient pas concernés par cette nouvelle mesure. Depuis le début de la pandémie, la liberté de culte a été mise en avant pour laisser libre accès aux différentes églises, mosquées et temples.

En novembre 2020, l’État français avait reculé devant la jauge de 30 fidèles lors des cérémonies à l'Église catholique sous pression de cette dernière. Et c'est de nouveau celle liberté de culte qui a poussé le Gouvernement a ne pas obliger le passe sanitaire pour se rendre dans ces lieux. Le Conseil d'État a également rappelé qu'une entrave à l'accès aux lieux de culte ne serait pas réglementaire.

Les conseils religieux invitent à la vigilance

Si le passe sanitaire n'est pas obligatoire, le port du masque l'est, et les différents responsables religieux français ne manquent pas de rappeler aux fidèles de se protéger..

La propagation du virus est accrue avec la présence accrue des nouveaux variants, notamment le variant Delta. Le 13 juillet, plus de 792.000 personnes se sont faites vacciner juste pour cette date annonçait le Premier ministre Jean Castex.