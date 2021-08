Passe sanitaire : à quelles informations ont accès les professionnels ?

Le passe sanitaire va entrer en vigueur le lundi 9 août. Ce passeport est associé au QR code, qui contient des informations sur l'état de vaccination ou d'immunité de son détenteur ainsi que son identité, est scanné par TousAntiCovid Vérif, l'application fournie par le gouvernement aux professionnels tels que les restaurateurs, commerçants, gérants d'établissements sportifs ou culturels, pour contrôler sa validité.

Disponible gratuitement sur les magasins d'application d'Apple et de Google, TousAntiCovid Verif permet de lire les informations "avec un niveau de détail minimum", selon le gouvernement. Concrètement, l'application permet seulement de savoir si le passe est valide ou invalide et de connaître le nom, prénom et date de naissance du client, informations à comparer avec ce qui est inscrit sur sa carte d'identité nationale, sans divulguer davantage d'informations de santé sur l'écran.

Par ailleurs, même si l'application de vérification peut être utilisée sur des téléphones personnels, elle ne stocke aucune donnée sur les personnes contrôlées. "En revanche, le gérant a l'obligation de tenir un cahier d'identification des contrôleurs avec les noms des agents ayant réalisé les examens des preuves sanitaires", exige le gouvernement. De quoi entretenir les interrogations des plus sceptiques. Pour rappel, plus de 200.000 personnes ont manifesté samedi 31 juillet dernier pour protester contre l'obligation du passe sanitaire.