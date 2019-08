publié le 23/08/2019 à 07:41

Une grève qui dure depuis 135 jours... À Marseille, depuis la mi-avril, neuf femmes de chambres d'un hôtel haut de gamme du centre-ville dénoncent les cadences infernales qu'on leur impose. Elles réclament des hausses de salaire, un 13e mois, etc. La médiation de la préfecture vient d'échouer et une nouvelle action coup de poing a eu lieu ce jeudi 22 août au soir, au son des casseroles pour mieux se faire entendre.

C'est un hôtel quatre étoiles installé face à la mer, sur la corniche. Les touristes sont surpris de découvrir ce remue-ménage. "Parfois, on est de repos, et on est appelé pour venir travailler, raconte Amanda, femme de chambre en grève depuis près de cinq mois. On doit faire 12 chambres en cinq heures, c'est trop."

Les heures supplémentaires ne sont pas payées, alors qu'elles occupent un emploi à temps partiel qui leur rapporte moins de 1.000 euros par mois. Le syndicat CNT leur verse une compensation financière, et dénonce une industrie touristique à deux vitesses. Ces femmes de chambre ont refusé une prime sèche de 500 euros. Elles espèrent obtenir des avancées durables dans les prochaines semaines.

