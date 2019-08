publié le 21/08/2019 à 16:55

Pendant près d'une heure, la ville de Sao Paulo a été plongée dans le noir en plein après-midi déstabilisant les automobilistes de la plus grande ville du Brésil.



La cause de ce chaos se trouve à près de 3.000 kms de là. Un épais nuage de fumée, grand comme deux fois la France, venu des 10.000 incendies comptabilisés depuis 5 jours. Le feu ravage l'Ouest du Brésil et la Bolivie où 500.000 hectares ont déjà brûlé.

"La chose la plus importante c'est de sauver des vies. Nous avons décidé d'envoyer un hélicoptère ce matin pour évacuer la population. On m'a informé que le feu ne peut pas être éteint et qu'il va s'attaquer à la région de Santa Cruz. Il faut évacuer la population." a déclaré le président de la Bolivie, Evo Morales.

De la nourriture et des évacuations mais les moyens matériels manquent. Sur les réseaux sociaux un mot revient, "Ayuda", "à l'aide" ! Les dessins qui appellent à une aide internationale se multiplient.

La déforestation en cause

Le combat contre les flammes aurait déjà fait 3 morts. Des feux provoqués depuis plusieurs semaines par la déforestation par brûlis, une pratique pourtant interdite.

La forêt amazonienne, poumon de la planète qui absorbe 14% du CO2 mondial est plus que jamais en danger. L'institut brésilien de recherche spatiale aurait détecté 72.000 départs de feux depuis le début de l'année, en augmentation de 83% par rapport à 2018.

Pour toute réponse, le président brésilien Jair Bolsonaro, climatosceptique convaincu, a limogé le directeur de l'institut l'accusant de mensonge et de donner une mauvaise image du pays.