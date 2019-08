publié le 20/08/2019 à 10:37

Bonne volonté, sourires de façade... mais pas sur tous les sujets. Vladimir Poutine a rencontré Emmanuel Macron, lundi 19 août, lors d'une visite hautement politique au fort de Brégançon. Le président français a prôné un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie.

En geste symbolique, il a annoncé qu'il se rendrait à Moscou en mai 2020 pour assister aux célébrations du 75e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Réponse de Vladimir Poutine : "Je suis reconnaissant". Mais cela ne résume pas l'entretien entre les deux hommes qui n'a pas toujours été sur le même ton.

En effet, Emmanuel Macron a exhorté le régime de Damas et son allié russe à respecter le cessez-le-feu dans la province d'Idleb (nord-ouest), cible de bombardements quasi quotidiens et où les forces gouvernementales avancent, après trois mois de combats acharnés.

Interrogé sur la répression de manifestations en faveur de la démocratie ces dernières semaines en Russie, le maître du Kremlin a riposté en renvoyant aux violences qui ont émaillé le mouvement de protestation des "gilets jaunes" en France à la fin de l'année dernière et au printemps.

"Ce genre de situation ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invité par le président français et je suis un peu mal à l'aise en évoquant ce sujet. Mais nous savons ce qui s'est passé pendant les manifestations des 'gilets jaunes', où - selon notre décompte - il y a eu onze personnes tuées et 2.500 blessées, dont 2.000 policiers. On ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe", a-t-il répondu.

"Nous ne voulons pas d'une situation similaire" à celle qui a récemment prévalu à Paris, a lancé Vladimir Poutine, dans une de ces piques dont il est coutumier dans l'adversité, assurant que les autorités russes agiraient pour que les manifestations d'opposants à Moscou restent dans le "cadre de la loi".

Cette attaque n'est pas restée sans réponse du côté d'Emmanuel Macron : "La France a toujours respecté non seulement sa Constitution, ses droits et ceux du Conseil de l'Europe (...) En France, c'est pour ça que je le dis clairement comparaison ne vaut pas raison, ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections (...) Je souhaite qu'ils s'expriment comme ça librement parce que ça réduit la conflictualité".