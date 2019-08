Un ras-le-bol général qui entraîne la grève dans plus de 200 services d'urgence. Les employés manifestent sur leurs jours de repos . En juin dernier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé le déblocage de 70 millions d'euros , notamment pour financer des primes. Une mesure jugée insuffisante par le personnel soignant et fustigée par le collectif Inter-Urgences créé en mars pour alerter sur les difficultés de la profession.

La crise aux urgences s'enlise. Le mouvement qui a débuté au mois de mars dernier ne faiblit pas. Aujourd'hui, 217 services d'urgence sont désormais en grève , c'est deux fois plus qu'en juin. Les personnels dénoncent le manque de moyens humains et matériels . À l'image de l'hôpital de Bastia où l'eau qui s'infiltre par le toit est récupérée par une poubelle.

VIDÉO - Urgences : la crise dure, 217 services en grève

La grève des urgences, démarrée mi-mars, touche toujours plus de 200 services, soit deux fois plus qu'en juin dernier. Les personnels réclament plus de moyens matériels et humains.

