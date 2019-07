Le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Phillipe le 8 juillet 2019

et AFP

publié le 31/07/2019 à 18:42

L'embellie semble se confirmer pour le couple exécutif, largement pénalisé dans les sondages lors du mouvement des "gilets jaunes". La cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe poursuit sa remontée entamée en janvier, selon un sondage Harris Interactive diffusé mercredi 31 juillet. Le président de la République gagne un point, quand le Premier ministre en gagne deux.

Avec 41% d'opinions positives chacun, les deux hommes politique retrouvent leur niveau de juillet 2018 dans ce baromètre pour LCI. Mais la tendance était alors à la baisse pour le couple exécutif, qui devait atteindre son plus bas niveau en décembre 2018 en plein mouvement social des "gilets jaunes".

En sept mois, Emmanuel Macron a gagné 10 points de confiance et Édouard Philippe en a gagné 14. L'ensemble des sondages réalisés en juillet 2019 donnent le couple exécutif stable ou en légère progression après une nette hausse consécutive au scrutin européen du 26 mai. Le chef de l'Etat progresse notamment auprès des personnes de 35 à 49 ans, avec une hausse de 4 points et des catégories populaires avec une progression de 7 points. Il cède en revanche du terrain auprès des retraités, avec une baisse de 8 points.

Peu d'évolutions pour les autres personnalités

La confiance des Français dans les membres du gouvernement reste stable avec une moyenne de 29 % d'avis positifs. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est en tête du classement des ministres, avec 44 % (+ 1 point), devant Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, avec 34% (- 1 point) et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avec 33 % (stable). La nouvelle ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne gagne 3 points à 26 %. Elle a remplacé François de Rugy, qui perd lui 10 points de confiance, avec seulement 14 %.

Nicolas Hulot (44 %, - 1 point) domine le classement des autres personnalités, devant François Baroin (+ 3 points), Christiane Taubira (- 2 points), Xavier Bertrand (- 3 points) et Nicolas Sarkozy (+ 2 points), tous les quatre avec 29 % d'opinions positives. L'enquête a été réalisée en ligne du 23 au 25 juillet auprès de 930 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.