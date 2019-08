Le macareux des îles Féroé, une espèce d'oiseaux menacée par le tourisme

publié le 20/08/2019 à 15:29

"Le perroquet de mer", ainsi est surnommé le macareux moine. Il s'agit d'un oiseau à la tête ronde et au gros bec coloré. Un de ses lieux de prédilection est l'île de Mykines, dans l'archipel des Féroé, au nord du Royaume-Uni. Mais ces 10 kilomètres de terre connaissent une recrudescence du tourisme, au péril des oiseaux.

L’île danoise est un véritable petit îlot de verdure, au beau milieu de l'océan Atlantique. Les macareux ont la particularité d'y nicher dans le sol. Ils creusent des terriers pour mettre à l'abri leur petit. Le passage des touristes dégrade néanmoins le sol et empêche les adultes, effrayés, de venir nourrir les oisillons.

Ce n'est pas le seul problème pour cette espèce. Selon la Ligue de protection des oiseaux (LPO), les macareux "sont toujours victimes de la chasse et des filets maillants qui les prennent par erreur." L'espèce est ainsi considérée comme "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).

L'espèce est aussi présente en France, notamment dans l'archipel des Sept-Îles, au nord de la Bretagne, où elle est protégée. "Même si la chasse et la perturbation des macareux sont interdites et que des mesures de protection et de surveillance multiples sont appliquées, on compte à peine 200 couples", note la LPO. Ils étaient 15.000 au début du XXe siècle.