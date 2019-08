publié le 20/08/2019 à 06:40

On a beaucoup parlé des agriculteurs et de leur détresse, entre la sécheresse, les craintes suscitées par les traités de libre-échange signés par l'Union européenne, etc. Mais il y a pourtant des raisons de se réjouir. Les récoltes de céréales de 2019 sont très bonnes. "Les blés tendres, les blés durs, les orges sont d'un bon niveau de production", explique Jean-Claude Robin, agriculteur du Centre.

"Au niveau de la quantité, c'est plutôt une bonne surprise au vu des conditions climatiques, du peu d'eau du printemps, et des températures élevées de fin juin, détaille Jean-Claude Robin. Les plantes ont résisté à ces phénomènes climatiques."

L'agriculteur a produit en moyenne 7 tonnes et demie par hectare, ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale. Et cette année, la qualité est au rendez-vous, sur deux critères. D'une part, le poids spécifique, c'est-à-dire la densité des grains, les grains sont lourds. D'autre part, la teneur en protéine est plutôt satisfaisante. Deux critères importants en meunerie.

Après la production, il reste une seconde étape, la commercialisation. La production mondiale est très bonne aussi en Europe de l'Est, et les prix seront fixés en fonction de l'offre et de la demande.

