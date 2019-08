publié le 19/08/2019 à 09:20

Ce sera l'image du jour : Vladimir Poutine à Brégançon. Le leader russe est reçu par Emmanuel Macron ce lundi 19 août dans l'après-midi. À 5 jours du G7 qui se tiendra à Biarritz, où la Russie n'est plus la bienvenue depuis l'annexion de la Crimée en 2014, cette rencontre est "un geste très fort pour la paix dans le monde", explique à RTL l'écrivain et ancien diplomate russe Vladimir Fedorovski.



"C'est un signe très fort. Je pense qu'Emmanuel Macron et les autres, ont poussé la Russie dans les bras de la Chine. Il s'agit de la création d'une véritable alliance économique et militaire anti-occidentale entre la Russie et la Chine", ajoute l'écrivain, inquiet quant à la situation actuelle. "On va dans tous les sens, c’est la diplomatique de tweet. Ça donne peut-être lieu à une des situations les plus dangereuses de l'histoire de l’humanité".

Cette invitation du chef de l'État français, donne à Emmanuel Macron "plus de force diplomatique", selon Fedorovski. "De Gaulle est aimé en Russie, Mitterrand aussi. En recevant Poutine, Macron renoue avec la grande tradition", explique-t-il.

Le G7 en ligne de mire

Selon l'ancien diplomate, les deux chefs d'État vont aborder un grand nombre de sujets. Le dossier prioritaire ? "L’économie et le retour implicite de la Russie vers l’Europe. Vous savez, l’aigle bicéphale, symbole de la Russie, a une tête qui regarde l’Asie et l’autre qui regarde l’Europe."



"Au-delà de l’économie, il y a d'autres choses. Paradoxalement, sur certains sujets, notamment l’Iran, même la Syrie, les positions russes sont beaucoup plus proches des positions françaises que des tweets de Trump par exemple", poursuit-il.



Vladimir Fedorovski a également évoqué le prochain G7. "Macron a besoin d’obtenir des réponses avant le G7 de Biarritz. Nous sommes dans l’impasse et la France sur ce plan peut jouer un rôle", explique-il.