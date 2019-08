et Thomas Pierre

publié le 20/08/2019 à 06:34

Le 1er août dernier, une fillette âgée de 22 mois avait ingéré par erreur du détergent dans un restaurant à Pornic, en Loire-Atlantique. Les parents de la petite fille avaient commandé un jus de raisin bio, fait maison. Peu après, ils reçoivent dans un verre, un liquide de la couleur du jus de pomme, qu'ils pensent alors être du jus de raisin blanc.

Elizabeth goûte et se met à pleurer. Sa mère, ne comprenant pas, trempe à son tour ses lèvres et sent qu'elle est brûlée, son père fait aussi l'essai. Il s'agissait en réalité de détergent contenant de la soude caustique. Sur RTL, Arnaud, le père de la fillette donne des nouvelles de son état de santé. "Physiquement, elle commence à aller mieux, elle reparle correctement. Elle remarche, elle refait quelques activités physiques", explique-t-il.

"En revanche, au niveau de son alimentation, c'est une catastrophe. Elle est alimentée uniquement par la gastrostomie" (ndlr: par une sonde directement reliée à son estomac), déplore-t-il. Aujourd'hui, son œsophage est toujours sévèrement brûlé. Elle ne peut toujours rien ingérer.

"Elle est terrorisée"

Mais les séquelles ne sont pas uniquement physiques. "Psychologiquement, elle est terrorisée. Dès que l'on sort à l'extérieur, dès qu'elle voit quelqu'un d'inconnu, elle a peur. (...) Elle est tout le temps blottie dans nos bras", raconte-t-il encore.

"C'était une petite fille hyper souriante, toujours avenante, allant vers les autres, pas du tout farouche". Le père d'Elizabeth ne souhaite désormais qu'une chose : "que ma fille ressourit à la vie". Une plainte a été déposée par les parents pour négligence grave et l'enquête judiciaire est en cours.