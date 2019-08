publié le 04/08/2019 à 06:01

La corvée des achats pour la rentrée scolaire approche. Chaque année, des millions de parents dépensent des dizaines voire des centaines d'euros dans les cahiers, stylos et autres classeurs pour leurs enfants. Le gouvernement a mis en place une allocation dédiée afin de les aider à payer ces fournitures.

3 millions de familles aux revenus modestes sont concernées par cette prime de rentrée. Sont éligibles les foyers dont les revenus sont inférieurs à 24.697 euros par an pour un enfant à charge, 30.396 euros pour deux enfants à charge, 36.095 euros pour trois enfants à charge, et dont les enfants de 6 à 18 ans sont scolarisés ou en apprentissage. À Mayotte, d'autres plafonds de ressources s'appliquent.

Le montant de l'allocation s'élève à 368,84 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 389,19 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 402,67 euros pour ceux de 15 à 18 ans. Il a été revalorisé de 0,3% par rapport à l'an dernier.

Elle sera versé le 20 août 2019, a annoncé le ministre des Solidarités et de la Santé. À la Réunion et à Mayotte, où la rentrée scolaire a lieu respectivement les 16 et 21 août, la prime est versée depuis le 1er août.