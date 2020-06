Déconfinement : le calendrier des prochaines étapes en France

publié le 21/06/2020 à 07:25

Alors que le déconfinement, initié le lundi 11 mai, a débuté depuis plus d'un mois en France, deux nouvelles salves de réouverture vont se faire dans les prochains jours, a annoncé Édouard Philippe.

Grâce à "l’amélioration de la situation sanitaire" liée au coronavirus, le Premier ministre a indiqué ce samedi 20 juin, dans un communiqué publié après une réunion du Conseil de Défense et sécurité nationale, que les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux vont rouvrir dès ce lundi 22 juin. Cette réouverture se fera "dans le respect de règles sanitaires strictes", précise le communiqué.

En plus de ces loisirs, le gouvernement a également autorisé, le même jour, la reprise des activités de sports collectifs "avec des mesures de prévention adaptées". Les sports de combat resteront quant à eux interdits et leur situation sera réexaminée avant la rentrée tout comme celle des boîtes de nuit, qui resteront fermées jusqu'en septembre.

Ce lundi marquera une étape de plus du #déconfinement. Continuons collectivement à faire preuve de responsabilité en appliquant les gestes barrières, la distanciation physique & le port du masque aussi souvent que nécessaire.



Les mesures supplémentaires : https://t.co/47dq2ynxdc pic.twitter.com/wI4Nm6T0kD — Edouard Philippe (@EPhilippePM) June 20, 2020

Second tour des municipales le 28 juin

Viendra ensuite le second tour des élections municipales, qui aura lieu le dimanche 28 juin dans les quelque 5.000 communes concernées. Des mesures spécifiques comme le port du masque obligatoire, le respect des gestes barrières et la facilitation du vote par procuration seront mises en place dans les bureaux de vote. Il sera également possible d’apporter son propre stylo pour émarger ainsi que son bulletin de vote déjà plié si l’électeur l’a reçu par courrier. Enfin, la carte électorale ne sera pas estampillée au moment du vote.

La réouverture des stades programmée le 11 juillet

Le samedi 11 juillet, ce sera au tour des stades et des hippodromes de rouvrir au public, avec une "jauge maximale" de 5 000 personnes. Comme pour les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1.500 personnes devront être préalablement déclarées.

Le gouvernement autorise également la reprise des croisières fluviales à partir du 11 juillet, mais pas des croisières maritimes internationales.

Et à partir du mois de septembre ?

À partir du mois de septembre enfin "et sous réserve d’une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements". Il s’agit de l’ouverture des établissements accueillant des foires, expositions et salons et "le cas échéant" de l’ouverture des discothèques et des croisières maritimes internationales.

Enfin, la situation est encore floue pour les étudiants. Si les filières où les mesures de distanciation peuvent être respectées devraient reprendre en septembre, la rentrée pourrait être adaptée pour celles dont les cours se déroulent en amphithéâtres

"Cette nouvelle étape dans le plan de déconfinement réaffirme la liberté comme règle et fait de l’interdiction une exception. Elle repose donc d’abord sur le sens de la responsabilité des Français, qui doivent continuer à faire preuve d’une attitude exemplaire pour combattre l’épidémie", a conclu le communiqué du Conseil de Défense et de Sécurité nationale.