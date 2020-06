Déconfinement : les boîtes de nuit attendent de rouvrir, le point sur la situation

publié le 05/06/2020 à 21:46

Les boîtes de nuit rouvriront-elles le 22 juin ? C'est une des questions qu'on se pose concernant la deuxième échéance du déconfinement. Car si les bars et restaurants ont rouvert depuis ce mardi, les plus fêtards devront encore attendre pour faire la fête en boîte de nuit.

Du côté des patrons de discothèque aussi l'attente se fait longue. "On est en attente d'une annonce", a déclaré à BFMTV, Laurent Lutse, président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), pour les cafés, brasseries et établissements de nuit. "On est capable de recevoir notre public en toute sécurité", ajoute t-il. "Nous avons un service de sécurité, nous pouvons proposer des règles sanitaires et du point de vue de l'alcoolisation, nous pouvons encadrer les choses", assure de son côté Thierry Fontaine, autre représentant de l'UMIH, au site d'informations.

Beaucoup de questions restent encore à élucider, comme notamment les rapprochements sur la piste de danse, ou encore le renouvellement de l'air dans ces espaces particulièrement confinés. Sur ce point, Thierry Fontaine, patron de deux boîtes de nuit à Lyon explique à BFMTV, que "dans mes établissements, 100% de l'air est renouvelé toutes les huit minutes".