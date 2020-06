publié le 19/06/2020 à 13:56

Pour Patrick Malvaës, l’annonce faite par Franck Riester sur RTL de recevoir les représentants du monde de la nuit arrive à point nommé : "Il était temps d’être reçus par le ministre de la Culture, notre ministère de tutelle."

La principale requête du secteur des boîtes de nuit est simple : "On attend qu’il fasse prendre conscience de notre importance économique. Il a dit : ‘tout un secteur de l’économie est sinistré, un secteur avec une dimension culturelle’. Et la culture et l’économie, on ne réalise pas trop ce que ça veut dire."

Pour appuyer son propos, le président du syndicat des discothèques a avancé des chiffres précis : "Les clubs-discothèques, c’est 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, le musique électronique, c’est 400 millions d’euros de chiffre d’affaires".

Des chiffres qui justifient une certaine respectabilité du monde de la nuit : "Parler culture et chiffres en même temps et représenter que ces lieux de distraction, ce ne sont pas des lieux sales, ce sont des lieux à promouvoir, c’est la première chose, une sorte de réhabilitation".

Un tiers des boîtes de nuit pourrait faire faillite

Un protocole sanitaire a été proposé par les acteurs du secteur afin de pouvoir rouvrir rapidement. Il s’appuie particulièrement sur deux critères : une "distanciation dynamique" avec moins de personnes acceptées dans les boîtes de nuit et "une prise de température systématique faite à tous ceux qui rentrent".

Un tiers des boîtes de nuit pourraient mettre la clé sous la porte selon des déclarations de Patrick Malvaës d’il y a quelques semaines. Selon lui : "Le problème des boîtes de nuit, c’est que ce sont des boîtes patrimoniales." C’est donc de l’argent personnel qui a été investi par les propriétaires de boîtes de nuit. Une faillite de leur établissement signifierait "qu’ils n’ont plus rien pour manger et en plus, qu'ils déstabilisent complètement leurs familles. C’est extraordinairement grave."