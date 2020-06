publié le 17/06/2020 à 08:02

Le 22 juin doit marquer la dernière étape du déconfinement. "Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté", avait annoncé Emmanuel Macron dimanche 14 juin, avant de détailler les dernières mesures.

Dès le lendemain, les bars et restaurants pouvaient rouvrir leurs portes au public, ainsi que les salles de sport et les salles de spectacle. Le 22 juin, les cinémas pourront rejoindre la liste. On connait déjà les films qui seront à l'affiche.

Dès le 22 juin, tous les élèves devront également se rendre à l'école, "de manière obligatoire et selon les règles de présence normale," a annoncé Emmanuel Macron. Le protocole sanitaire sera allégé. Les lycées, eux, ne sont pas concernés, à cause d'un risque de brassage plus important, selon le cabinet du ministre.

Enfin, s'il était déjà possible de se rendre en Allemagne, en Belgique ou en Italie, les Français pourront voyager en Espagne à partir du 21 juin, a annoncé Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol. Pour les voyages hors Union européenne, il faudra attendre le 1er juillet.

Les rassemblements toujours "limités" ?

Quant aux rassemblements de plus de dix personnes, le président n'a pas encore tranché. Emmanuel Macron a simplement dit qu'ils devront être "limités au maximum" et qu'ils resteront "strictement encadrés" car "ils sont la principale occasion de propagation du virus". De nouvelles annonces pourraient donc arriver le 22 juin.

Même si le Conseil d'État a déjà suspendu l'interdiction. Mardi 16 juin, la manifestation de soutien à l'hôpital public a d'ailleurs rassemblé 18.000 de personnes, selon la police. Le samedi précédent, au moins 15.000 personnes avaient également manifesté contre les violences policières et le racisme. Le second tour des municipales reste également maintenu au 28 juin.