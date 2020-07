et Jean-Sébastien Petitdemange

publié le 31/07/2020 à 13:16

RTL vous régale, c'est l’émission culinaire de votre été ! Chaque jour on fait le tour de France des régions et on part à la rencontre des producteurs, des maraîchers, des restaurateurs, des artisans qui font notre terroir.

Aujourd'hui, on met le cap vers le cœur de la France, direction l'Auvergne ! L’Auvergne offre des villes aux caractères trempés, des hauts pâturages et des vallées paradisiaques. Les anciens volcans de la chaîne des Puys, les gorges de la Sioule ou les somptueux lacs auvergnats vous laisserons sans voix.



Pour les gourmands, la gastronomie auvergnate est aussi riche que ses paysages ! On déguste avec plaisir les fromages AOP de la région : le cantal, la fourme et le Saint-Nectaire. Les lentilles vertes du Puy, les pastilles de Vichy, le surprenant piquenchagne seront également au menu. Pour sa recette du jour, Luana a décidé de sublimer le poulet bourbonnais race élevée en plein air, à la chair tendre et juteuse.





L'évidence : Les fromages AOP

L’Auvergne est un véritable plateau de fromages, qui compte pas moins de 5 appellations protégées. On parle du Cantal, de la Fourme d’Ambert et du Saint-Nectaire.

Le choix de Luana : le poulet bourbonnais à la moutarde de Charroux

Luana Belmondo, nous donne la recette de son poulet bourbonnais.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadrice : Frédéric Goullet de Vulcania

S'instruire tout en s'amusant, c'est le principe de Vulcania qui raconte l'histoire des volcans d'Auvergne.

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !