Brive-la-Gaillarde : artisans, producteurs et restaurateurs du marché

La recette de RTL vous régale est très simple : tous les jours on fait le tour de France des régions, on vous emmène en balades gourmandes pour vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleurs produits de notre terroir.

Aujourd’hui toute l'équipe de RTL vous régale a mis le cap direction le cœur de la France, en Corrèze, pour une émission spéciale en direct du marché de Brive-la-Gaillarde, sous la halle Georges Brassens. Au menu : des producteurs locaux, des bouchers charcutiers, des producteurs de liqueurs et d’apéritifs, des producteurs de fromages, des fermiers, des restaurateurs… Bref, on va se régaler !

Pour le déjeuner, Luana vous a concocté une succulente côte de veau, accompagnée d'une sauce aux poivrons. Retrouvez également le mythique défi frigo, puisque même à Brive-la-Gaillarde, Luana et Jean-Sebastien vont s'affronter dans un duel culinaire enflammé, vous proposant deux recettes originales.





L'évidence : la Maison Bach

A Brive-la-Gaillarde il est impossible de ne pas parler de la Maison Bach ! Cette boucherie charcuterie salaisons artisanale est tenue par deux sœurs passionnées : Anne-Sophie et Marie-Laure Bach.

Le choix de Luana : côte de veau sauce aux poivrons

Luana Belmondo, nous donne la recette de côté de veau, sauce poivrons.

L'ambassadeur : Francis Teyssandier, chef du restaurant "Chez Francis"

Chez Francis c'est le bistrot idéal, avec une vraie âme. Grâce à sa déco 1900, son ambiance brocante, et les dessins et signatures des habitués du salon du livre, on se sent comme à la maison Chez Francis. Mais on se régale aussi : du tartare du veau aux truffesd’été, une tarte aux tomates de plein champ ou des œufs à la neige aux pralines, il y en a pour tous les goûts !

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



