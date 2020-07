Spécialités normandes : cidre, coquilles saint-jacques, café...

publié le 08/07/2020 à 14:36

En direct des halles du Havre, RTL vous régale vous fait découvrir les spécialités normandes. La Normandie est une région d’une richesse incroyable : on y voit des vaches qui broutent sous des pommiers dans des champs verdoyants, des chaumières à colombages, des fromages crémeux et des plages historiques. En Normandie on trouve des produits agricoles de qualité, mais également une architecture exceptionnelle et inscrite au patrimoine mondial de l’humanité.

Aujourd'hui on part à la rencontre des producteurs et des artisans qui font cette région. Fromage, poisson, cidre, café... Il y a en a pour tous les goûts et vous découvrirez toutes les astuces pour bien choisir et consommer ces produits.

Pour célébrer la saison de pêche, Luana nous a concocté de délicieux filets de bar rôtis aux asperges vertes et à la vanille. Un délice !

Le choix de Luana : filets de bar rôtis aux asperges vertes et à la vanille

Luana Belmonda nous présente sa recette des filets de bar rôtis aux asperges vertes et à la vanille.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

