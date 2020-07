Berry : lentilles, poulet en barbouille et œufs en couilles d'âne

publié le 27/07/2020 à 12:42

Aujourd’hui, direction le cœur de la France, dans le Berry ! La capitale du Berry c’est Bourge, sa cathédrale classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco, mais aussi des vignobles connu internationalement, le Sancerre et une nature préservée. Dans le Berry, on se balade dans des paysages travaillés par des générations de paysans où alternent petites collines, vignobles, champs, cours d’eau, forêts, on y croise de beaux châteaux, des églises romanes et des villages où résonnent encore le passage de George Sand ou de Alain-Fournier.



Le Berry c'est aussi une riche gastronomie : les emblématiques lentilles, le traditionnel poulet en barbouille ou les surprenants œufs en couille d'âne. Inspirée par le fromage de chèvre AOC du Berry, Luana nous a préparé une délicieuse salade de chèvre.





L'évidence : les lentilles du Berry

L'indétrônable lentille fait la fierté du Berry ! C'est le premier légume sec à obtenir un Label Rouge. Cette légumineuse, semée en mars et récolté fin juillet, représente 70% de la production française. Cette lentille au bon goût de châtaigne est très digeste et renferme sept fois plus de fer que les épinards, elle est riche en protéines vitamine b et calcium.

Le choix de Luana : salade au chèvre

Luana Belmondo, nous donne la recette de sa salade au chèvre.

L'ambassadeur : Baptiste Fournier, chef du restaurant La Tour à Sancerre

Baptiste Fournier, chef du restaurant La Tour à Sancerre, nous parle des spécialités culinaires du Berry.

