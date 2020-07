Charente-Maritime : huîtres, pommes de terre et jonchée au menu

publié le 15/07/2020 à 18:05

RTL vous régale se déplace en Charente-Maritime et plus précisément à l’Aunis et Saintonge, près de la Rochelle, deux anciennes provinces historiques et culturelles françaises. L’Aunis correspond au nord du département et comprend La Rochelle, Surgères, Marans, Rochefort et l’île de Ré. Les trois autres îles que sont Oléron, Aix et l’île Madame, elles, appartiennent à la Saintonge.



Dans cette région, il y a mille choses à voir mais aussi à déguster, au cœur d’un pays qui a été façonné par un fleuve superbe : la Charente. Au fil de paysages vallonnés baignés par une lumière veloutée, les hommes ont égrené quelques trésors architecturaux : des maisons charmantes, des églises romanes... Tout cela menant sur une côte Atlantique magnifique.

Au menu de cette escapade gourmande les huîtres de marennes d’Oléron, les petites pommes de terre de île de Ré, la jonchée artisanale mais aussi le gratin dauphinois revisité à l'Italienne.



L'évidence : les huîtres !

La filière ostréicole du bassin de Marennes-Oléron s’est dotée de labels officiels qui garantissent la qualité de ses produits. Ses huîtres bénéficient de l’indication géographique protégée (IGP) et deux d’entre elles, la "fine de claire" et la "spéciale pousse en claire", détiennent un label Rouge. Leur production et leur affinage sont soumis à des normes plus exigeantes que les huîtres claires non labellisées.



Calibres, appellations... Luana nous explique comment s'y retrouver parmi les nombreuses variétés d’huîtres. Elle nous conseille aussi de vérifier la fraîcheur et nous détaille les nombreuses qualités nutritionnelles de ce met peu calorique, riche en oligo-éléments et en vitamines.

L'ambassadeur :

Bruno Guillon est notre ambassadeur du jour, originaire de Saint Jean d’Angely. Il nous confie ses plats favoris au marché et sa carte postale visuelle et culinaire de sa région.

Le choix de Luana : le gratin dauphinois à l’italienne

Luana Belmondo, nous donne sa recette du gratin dauphinois à l'italienne.

Recette à retrouver sur le site de Cuisine AZ

La surprise :

Nous donnons la parole à Erick Jarnan, dernier producteur au monde de jonchée artisanale, un fromage frais originaire de Charente-Maritime.

Les agriculteurs faisaient historiquement leur jonchée avec le lait directement sorti des pis des vaches, mais c’était pour une consommation personnelle. En 1965, les parents d’Erick Jarnan sont les premiers à avoir commercialisé la jonchée.



Elle se déguste très fraîche, comme un dessert, avec du sucre, de la cassonade. On peut également lui rajouter de la confiture.

