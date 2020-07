Jura : saucisse de Morteau, cancoillotte et comté

publié le 24/07/2020 à 10:47

Aujourd’hui, on met à l'honneur le Jura et ses richesses. Dans un paysage verdoyant, découvrez également les 5500 km de voies d’eau navigables, les près d’une centaine de lacs, et les milliers d’étangs. Mais qu'est-ce qu'on mange ? Retrouvez à la carte : l'indétrônable saucisse de Morteau, symbole de la gastronomie francomtoise, l'onctueuse cancoillotte, ce fromage doux et faible en matière grasse et enfin, le classique Comté.

Inspirée par ce terroir, Luana le revisite pour lui donner des air italiens, et nous propose une délicieuse parmigiana à la saucisse de Morteau. Jean-Sébastien vous fait voyager dans un paysage proche des reculées du Jura : les fjords de Norvège.





L'évidence : la saucisse de Morteau

C’est un monument de la gastronomie francomtoise, dont la recette remonte au XVIème siècle : la saucisse de Morteau. Cette saucisse est un mélange subtil de maigre et de gras de porc. Elle est aromatisée à l’ail, à l’échalote, au cumin et au vin blanc, puis on la fume lentement à la sciure de bois de résineux et de genévrier dans un tuyé, une pièce cheminée construite en bois au milieu des fermes traditionnelles de la région.



Le choix de Luana : parmigiana à la saucisse de Morteau

Luana Belmondo, nous donne la recette de parmigiana à la saucisse de Morteau.

L'ambassadeur : Jean-Charles Arnaud le patron du comté Juraflore

Jean-Charles Arnaud, patron du comté Juraflore nous parle des secrets de fabrication du fromage préféré des Français.

Le défi frigo !

