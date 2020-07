Le pays Lyonnais : charcuteries, tartes aux pralines et bouchons lyonnais

publié le 21/07/2020 à 12:46

RTL vous régale part aujourd'hui à la découverte du pays Lyonnais, ses spécialités, sa culture et sa gastronomie. Avec de nombreux bâtiments inscrits au patrimoine mondiale de l’humanité, Lyon offre des trésors d'architecture : la cathédrale saint Jean et les maisons du quartier, la place Bellecour, les murs peints de la Croix Rousse, le quartier de la Fourvière et sa basilique.

Au-delà de la très riche vie culturelle, Lyon possède également un art de vivre que l’on apprécie de suite : de la charcuterie et des bouchons qui servent de la cuisine traditionnelle. Si la tradition est très importante à Lyon, il y a aussi nombre de jeunes chefs qui ont donné un nouveau souffle à ces spécialités sans renier l’héritage des mères lyonnaises.



Au menu : on déguste de la charcuterie lyonnaise, on découvre l'ambiance et les spécialités d'un bouchon typique et, pour le dessert, on savoure une délicieuse tarte aux pralines.



L'évidence : la charcuterie Lyonnaise

On découvre la tradition charcutière de la région de Lyon, issue tout droit de l’économie domestique de l’époque pas si lointaine où on tuait le cochon dans les campagnes. Aujourd'hui ce savoir-faire est descendu de la montagne et on ne va pas s’en plaindre.

Le choix de Luana : la pizza à la cervelle de Canut

Luana Belmondo, nous donne la recette de sa pizza à la cervelle de Canut.

L'ambassadeur : Yann Lalle, propriétaire du bouchon "Le poêlon d'or"

Yann Lalle, propriétaire du Poêlon d’Or, situé dans le 2ème arrondissement de Lyon, nous plonge dans l'ambiance typique des bouchons Lyonnais et nous met l'eau à la bouche avec ses spécialités.

