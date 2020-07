Aveyron : aligot, roquefort et estofinado

publié le 22/07/2020 à 14:50

RTL vous régale vous accompagne tout l'été jusqu'à l'heure du déjeuner. On vous emmène dans les allées de nos belles régions de France à la découverte de notre terroir, on fait le tour des popotes, on va frapper à la porte des producteurs locaux qui contribuent à la transmission de nos spécialités locale.





Aujourd’hui on part dans le Sud-Ouest de la France, à la découverte de l’Aveyron et ses richesses ! Le Larzac, la vallée du Lot, L’Aubrac et puis bien sûr, l’aligot, le roquefort, le vin... Et puis, plus surprenant, l'estofinado, cette spécialité à base de morue de Norvège séchée qui fait la fierté des Aveyronnais.

Pour célébrer cette belle région, Luana nous a préparé un délicieux souris d’agneau au safran. Sébastien Bras chef du restaurant gastronomique Maison Bras – Le Suquet, notre ambassadeur du jour, nous mets l'eau à la bouche et nous parle de la richesse culinaire de l'Aveyron.





L'évidence : l'aligot

L’aligot, ce plat originaire du plateau de l’Aubrac est une préparation culinaire rurale du plateau du Massif central, le mélange de purée de pommes de terre et de tomme fraîche doit être travaillé et retravaillé pour obtenir la texture très élastique propre à ce met. Luana nous donne toutes les astuces pour le préparer à la maison.



Le choix de Luana : souris d’agneau au safran

Luana Belmondo, nous donne la recette de souris d'agneau au safran.

L'ambassadeur : Sébastien Bras chef du restaurant gastronomique « Maison Bras – Le Suquet »

Sébastien Bras chef du restaurant gastronomique Maison Bras – Le Suquet à Laguiole en Aubrac nous parle de son amour pour l'Aveyron.



Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



