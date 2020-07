Pays Niçois : Socca, citron et huile d'olive à l'honneur de RTL vous régale

publié le 23/07/2020 à 12:53

Cet été RTL vous régale vous emmène en vacances gourmande et gastronomique ! En compagnie de Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Luana Belmondo, on sillonne les routes de France en compagnie des meilleurs producteurs, restaurateurs et spécialistes du terroir.





Aujourd’hui, direction le soleil de la Côte d'Azur et les spécialités du Pays Niçois. Les rues du vieux Nice, la place Masséna, le cours Saleya et ses marchés, mais aussi l'arrière pays avec Saint-Paul de Vence, Valbonne ou la Vallée de la Roya. On part aussi à Menton et on découvre des montagnes qui tombent dans la mer, des maisons qui s'entassent sur les collines et l'odeur du citron.

Au menu du jour : l'authentique salade niçoise, le traditionnel pain bagnat, l’indémodable socca, l'huile d'olive artisanale et les savoureux citrons de menton. Pour faire honneur à ces citrons, Luana nous a préparé une recette originale : des citrons farcis à la crème de thon.





L'évidence : la salade niçoise, le pain bagnat et la socca

On dévoile tous les secrets de fabrication de trois spécialités de la région : la salade niçoise, le pain bagnat et la socca.

Steve Bernardeau du restaurant Chez Pipo, connu pour ses délicieuses socca, nous raconte l'histoire de ce plat mythique.



Le choix de Luana : citron farcis à la crème de thon

Luana Belmondo, nous donne la recette de citrons farcis à la crème de thon.

L'ambassadeur : Christine Michel, directrice du Moulin d'Opio

Christine Michel du Moulin d'Opio nous explique comment les olives de Nice sont cultivées et pourquoi elles produisent une huile d'olive si parfumée.

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



