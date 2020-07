Vendée : jambon, gache et fion... les spécialités vendéennes

publié le 20/07/2020 à 13:16

Cet été, Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Luana Belmondo vous proposent de voyager en France. Chaque jour une région est mise à l’honneur pour découvrir son terroir, ses spécialités culinaires et visiter ses lieux touristiques…Un été rempli des saveurs de toutes nos belles régions de France, avec également des recettes et astuces pour sublimer nos produits régionaux.

Et aujourd'hui, on part en Vendée ! On est aux bord de l’Océan Atlantique, entre Nantes et la Rochelle. L’air est iodé, la mer est houleuse, les plages sont sauvages… et les tables sont bonnes ! Au menu : mogettes, brioches, jambon, gâche, sardine...

Pas de panique, pour faire manger des sardines à vos enfants, Luana à la solution : les sardines frittes ! Retrouvez également deux recettes à base de rhubarbe concoctées par Luana et Jean-Sebastien pour le défi frigo.



L'évidence : le jambon vendéen

Alain Liaigre, boucher-charcutier aux Herbiers, nous parle du jambon vendéen connu pour être fabriqué à l'ancienne, sans colorant, ni additif. Délicieux avec des mogettes, des haricots blancs sec ou demi-sec.



Le choix de Luana : les sardines frittes

Luana Belmondo, nous donne la recette de ses sardines frittes.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadeur : Alexandre Remaud, artisan boulanger, vainqueur du concours de la gâche vendéenne

Alexandre Remaud, qui vient juste de remporter le prix de la meilleure gâche vendéenne nous livre ses secrets de fabrications.

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

