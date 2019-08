publié le 29/08/2019 à 13:44

La SNCF tablait sur 5 % d'augmentation cet été. Elle a fait finalement deux points de mieux, avec une augmentation de 7 % de leur fréquentation estivale. C'est mieux que l'année dernière, qui était déjà un record. Au total, 6 millions de voyageurs ont choisi les rails.

Pour les distances, la destination numéro 1 est Bordeaux, suivie d'Avignon, Marseille et Lyon. La SNCF note des parts de marché grandissantes pour le train, par exemple 70 % pour le Paris-Toulon. En juillet, l'aéroport de Toulon-Hyères a connu une baisse de 4 % sur la ligne aérienne, due notamment à la suppression d'une rotation.

Mais à l'inverse, par exemple à Nice, pour juillet, c'est une hausse de 5,2 % pour les vols intérieurs. Il est donc difficile d'affirmer aujourd'hui que les voyageurs ont préféré massivement le train plutôt que l'avion cet été. Aéroports de Paris annonce même des records pour cet été avec des pics à 250.000 passagers par jour à Charles-de-Gaulle, c'est presque 30.000 de plus que l'an dernier toute destination confondue.

À écouter également dans ce journal...

Couple tué en Isère - En février dernier, un couple de retraités a été tué par un gendarme ivre au volant après une journée arrosée entre collègues. Le passager du conducteur, lui aussi gendarme, vient d'être promu provoquant la colère des proches des victimes.



Homophobie dans les stades - Le match Nice-Marseille a été interrompu 12 minutes hier soir à cause de banderoles et des chants homophobes. La Ligue de football professionnel a sanctionné le club de Nancy. Elle doit encore juger 18 cas d'homophobie.

Agressions sexuelles - Un chef d'équipe bénévole de la Croix-Rouge a été mis en examen et incarcéré en juin dernier. Selon nos informations, l'homme de 37 ans est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs garçons bénévoles âgés de 17 à 19 ans.

Italie - Le Premier ministre Giuseppe Conte se succède à lui-même. Il a été chargé par le Président de former un gouvernement après qu'un accord de coalition a été trouvé entre le Mouvement 5 Étoiles et le Parti démocrate. C'est un peu l'union de la carpe et du lapin.

